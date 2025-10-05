The Swiss voice in the world since 1935
Detienen al exfutbolista Omar Bravo en México por presunto abuso sexual a una menor

Guadalajara (México), 4 oct (EFE).- El exfutbolista mexicano de las Chivas de Guadalajara Omar Bravo fue detenido este sábado acusado de presunto abuso sexual a una menor, confirmó la Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco, occidente del país.

Bravo, de 44 años, fue capturado en un operativo en el centro de Zapopan, después de una denuncia.

«Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y familia, logró capturar a un hombre, identificado como Omar ‘N'», dijo un comunicado.

Según las investigaciones, el delantero retirado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses y se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.

El deportista fue trasladado a la sala de juicios orales del penal de Puente Grande, en Jalisco, en tanto la Fiscalía continúa las pesquisas para aclarar los hechos.

Omar Bravo fue miembro del equipo de México campeón de la Copa oro en 2003 y 2009 y es considerado una de las figuras más importantes de las Chivas de Guadalajara, el máximo anotador del equipo con 160 goles.

Además de vestir la camiseta de las Chivas, el atacante jugó en el Deportivo La Coruña español y en el Tigres UANL, el Cruz Azul, el Atlas y el Leones Negros de México. En Estados Unidos fue figura destacada en el Sporting Kansas City, el North Carolina y el Phoenix Rising.EFE

