Detienen en Ecuador a un alcalde que es investigado por presunto peculado

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 7 ago (EFE).- José Arroyo, alcalde del municipio ecuatoriano de Pujilí, de la provincia andina de Cotopaxi, fue detenido este jueves en el marco de una investigación por peculado (malversación de fondos públicos) que se sigue en su contra, por posibles adjudicaciones irregulares de obras, según informó la Fiscalía.

La detención de la autoridad municipal, que está en el cargo desde 2023, se realizó en medio de veinte allanamientos que fueron ejecutados por la Fiscalía y la Policía durante la madrugada en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, cuya capital es Quito.

Los registros se llevaron a cabo en las instalaciones de la Alcaldía de Pujilí, incluida la oficina de Arroyo, y en las viviendas de funcionarios municipales y de otras personas investigadas por su «presunta implicación en irregularidades relacionadas con obras públicas», añadió el Ministerio Público en su cuenta de la red social X.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que además del alcalde, otros trece funcionarios del municipio y cuatro personas más fueron detenidas como parte de este caso, que la Fiscalía denominó como ‘Ornato Municipal’.

Los agentes incautaron computadoras, comprobantes de depósitos bancarios, documentos, teléfonos móviles, entre otros indicios.

La Policía señaló que la investigación inició tras una denuncia ciudadana, que «alertó sobre actos de corrupción en Pujilí, donde presuntamente funcionarios municipales habrían direccionado procesos de contratación pública para desviar fondos estatales».

Arroyo llegó al poder municipal en 2023 con el 63,71 % de los votos lo que, según medios locales, lo convirtió en el segundo alcalde más votado del país.

Además, en 2024 la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) había iniciado una investigación a su gestión, tras denuncias de presuntas irregularidades interpuestas por concejales. EFE

cbs/sbb