Detienen en Georgia a dos extranjeros por intentar comprar uranio por 3 millones dólares

1 minuto

Tiflis, 19 feb (EFE).- Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos por el Servicio de Seguridad Estatal de Georgia por intentar comprar uranio y cesio-137 por valor de tres millones de dólares, anunciaron hoy las autoridades del país caucásico.

El subjefe del Servicio de Seguridad, Lasha Magradze, no reveló la nacionalidad de los extranjeros, que fueron detenidos “por agentes de contrainteligencia y el Departamento de Operaciones Especiales».

Agregó que los detenidos planeaban «transportar» las sustancias radiactivas a otro país.

«Para llevar a cabo su plan criminal, estos individuos visitaron varias veces Georgia durante las últimas semanas y participaron activamente en asuntos relacionados con la adquisición y el transporte de material nuclear y elementos radiactivos», declaró Magradze.

Señaló que las sustancias requisadas “se utilizan habitualmente con fines terroristas”.

Según la legislación georgiana, los detenidos se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión.

El año pasado las fuerzas de seguridad georgianas detuvieron a tres extranjeros que intentaban adquirir dos kilogramos de uranio por 400.000 dólares. EFE

mv-mos/jgb