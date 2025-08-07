Detienen en Guatemala a supuesto traficante de personas requerido por Estados Unidos

Ciudad de Guatemala, 7 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este jueves a un presunto traficante de personas requerido para su extradición a Estados Unidos por la muerte de un migrante.

La Policía Nacional Civil guatemalteca detalló que la captura tuvo lugar en el municipio de Joyabaj, en el departamento (provincia) de Quiché, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, específicamente en una aldea denominada El Boquerón.

De acuerdo con las autoridades locales, el arresto se llevó a cabo como parte de un operativo especial, por lo que el implicado fue trasladado vía aérea a la capital del país para ser puesto a disposición de un juez.

El detenido fue identificado como Daniel Zavala Ramos, de 41 años, requerido por Estados Unidos para su extradición por presuntamente estar vinculado a organizaciones que operan el tráfico de personas a la nación norteamericana.

Según la policía guatemalteca, la detención de Zavala Ramos «constituye un nuevo golpe contra las estructuras criminales vinculadas al tráfico de personas».

Zavala Ramos enfrenta cargos por conspiración para ingresar personas a Estados Unidos de manera ilegal y de acuerdo a la policía, uno de los migrantes trasladados por el implicado falleció en el trayecto a EE.UU., sin revelar la fecha o más detalles al respecto.

En lo que va del año, Guatemala ha detenido a 20 personas con orden de extradición a Estados Unidos, en su mayoría acusadas por narcotráfico pero también señaladas por tráfico de personas u otros delitos. Y desde 2019 a la fecha, son más de 250 personas las que han sido arrestadas por solicitud de cortes de la nación norteamericana.

En mayo pasado, otro supuesto traficante de personas, vinculado con un accidente registrado en el 2021 en el sur de México donde murieron más de 50 inmigrantes, fue capturado por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, identificado como Alberto Macario Chitic, también con orden de extradición a EE.UU.. EFE

