Detienen en México al principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación

Un hombre señalado como el principal operador financiero del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido este jueves en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, informaron autoridades de seguridad.

El individuo, identificado por medios mexicanos como Óscar Antonio Álvarez, fue arrestado en un operativo en el que participaron agentes del ejército, la marina, la Guardia Nacional, la policía y la fiscalía general, según un comunicado conjunto.

Álvarez es «considerado principal operador financiero de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco», señala el boletín, que añade que la captura ocurrió en el aeropuerto Benito Juárez de la capital mexicana cuando el sujeto llegaba en un vuelo procedente de Barcelona, España.

Al detenido «se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos», indicaron las autoridades en el comunicado.

Precisa además que su labor con el CJNG consistía en «la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero».

Según el diario mexicano El Universal, Álvarez estaba directamente al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», el líder máximo del cártel, por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

El CJNG, con presencia en todo México y en varias regiones del mundo, es uno de los grupos criminales designados a inicios de año como «organización terrorista extranjera» por el gobierno del presidente Donald Trump.

Álvarez fue puesto a disposición del ministerio público federal para determinar su situación jurídica, añade el reporte.

