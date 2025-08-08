The Swiss voice in the world since 1935

Dimite secretaria de Estado británica tras acusaciones de hipocresía por subir alquiler

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 8 ago (EFE).- La secretaria británica de Estado para Asuntos de las Personas sin Hogar, Rushanara Ali, ha dimitido tras salir a la luz que aumentó el alquiler de una propiedad suya poco después de que terminara el contrato de los inquilinos anteriores, algo que ella misma estaba combatiendo desde el Gobierno.

Ali renunció anoche a través de una carta remitida al primer ministro británico, Keir Starmer, en la que reconoció que «continuar en mi puesto distraerá del ambicioso trabajo del Gobierno. Por lo tanto, he decidido dimitir de mi cargo ministerial».

La polémica empezó tras saberse que Ali puso fin al contrato de los inquilinos de su vivienda en el este de Londres a fin de venderla, pero poco después volvió a poner la propiedad en alquiler a un precio mucho más alto, algo que actualmente el Ejecutivo está tratando de prohibir en virtud del Proyecto de Ley de Derechos de los Inquilinos.

Starmer contestó, también a través de una misiva, que estaba seguro que Ali seguirá apoyando al Gobierno como diputada por la circunscripción londinense de Bethnal Green & Stepney.

El rotativo británico ‘The i Paper’ había publicado que Ali notificó con cuatro meses de antelación a los inquilinos de una propiedad que tiene en el este de Londres que acababa el contrato, pero luego volvió a ponerla en alquiler con un alza de 700 libras (805 euros) por mes.

El presidente honorario del Partido Conservador, Kevin Hollinrake (en la oposición), había pedido su dimisión acusándola de «hipocresía asombrosa», mientras que organizaciones benéficas que ayudan a los sin techo también exigieron la renuncia. EFE

vg/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR