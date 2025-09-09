The Swiss voice in the world since 1935

Dimite un tercer ministro en Nepal en 24 horas por la muerte de manifestantes en protestas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Katmandú, 9 sep (EFE).- La crisis política en Nepal se ha agudizado este martes con la dimisión del ministro de Suministro de Agua, Pradeep Yadav, el tercer miembro del gabinete que renuncia en menos de 24 horas en respuesta a la muerte de al menos 19 jóvenes manifestantes durante la represión de las protestas de la Generación Z.

La renuncia de Yadav se suma a la del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, quien dimitió anoche y al que le siguió hoy el ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien también abandonó el cargo por las críticas a las «acciones de mano dura» del Ejecutivo. EFE

sp-igr/jgv/lab

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR