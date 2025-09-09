Dimite un tercer ministro en Nepal en 24 horas por la muerte de manifestantes en protestas
Katmandú, 9 sep (EFE).- La crisis política en Nepal se ha agudizado este martes con la dimisión del ministro de Suministro de Agua, Pradeep Yadav, el tercer miembro del gabinete que renuncia en menos de 24 horas en respuesta a la muerte de al menos 19 jóvenes manifestantes durante la represión de las protestas de la Generación Z.
La renuncia de Yadav se suma a la del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, quien dimitió anoche y al que le siguió hoy el ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari, quien también abandonó el cargo por las críticas a las «acciones de mano dura» del Ejecutivo. EFE
