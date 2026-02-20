Dinamarca destinará 160 millones de euros para reforzar su plan de emergencias ante crisis

Copenhague, 20 feb (EFE).- El Gobierno danés anunció este viernes que destinará 1.200 millones de coronas (160 millones de euros) a un paquete de medidas para reforzar los sectores de importancia crítica como el suministro de agua y electricidad, el transporte o la sanidad ante hipotéticas crisis.

El Ministerio de Resiliencia y Preparación señaló en un comunicado que la sociedad debe estar preparada para un «amplio» abanico de posibilidades en un contexto de guerra en Europa y de guerra híbrida de Rusia contra la OTAN y Occidente, así como un clima más extremo.

Las autoridades danesas quieren impulsar un cambio de estrategia, optando por un modelo de «preparación total» para afrontar hipotéticas crisis, similar al que tienen los otros países nórdicos.

«La preparación total implica que todos debemos colaborar para aumentar la capacidad de resistencia de Dinamarca», dijo en rueda de prensa el ministro de Resiliencia y Preparación, Torsten Schack Pedersen.

Pedersen incidió en la importancia de asumir la responsabilidad individual para poder responder a una hipotética situación crítica durante 72 horas.

«Todos los días hay intentos de ciberataques al sector del agua. Debemos prevenir y poder manejar amenazas híbridas para restituir el suministro de agua», afirmó en la misma comparecencia el ministro de Medio Ambiente, Magnus Heunicke.

El paquete de medidas incluye también la compra y puesta en marcha de un sistema de registro digital de planes de vuelo de drones e información de contacto de los operadores para mejorar el control en tiempo real del espacio aéreo y detectar los vuelos ilegales de esos aparatos. EFE

