Dinamarca establece uno de los objetivos climáticos más ambiciosos del mundo para 2035

2 minutos

Helsinki, 18 dic (EFE).- El Gobierno danés presentó este jueves su nuevo objetivo climático para el año 2035, uno de los más ambiciosos del mundo, ya que contempla una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 82 % con respecto a las emisiones de 1990.

«Hemos fijado un nuevo y ambicioso objetivo climático y priorizado la financiación necesaria. De este modo, asumimos la responsabilidad tanto del objetivo como de cómo alcanzarlo», afirmó en un comunicado el ministro danés de Clima, Energía y Servicios Públicos, Lars Aagaard.

Para apoyar este objetivo, el Gobierno danés anunció que destinará 4.000 millones de coronas danesas (unos 520 millones de euros) anuales durante los próximos 15 años, hasta alcanzar un total de 60.000 millones de coronas (alrededor de 7.800 millones de euros).

«La lucha contra el cambio climático no es gratuita, y mucho menos cuando aspiramos a objetivos más ambiciosos. Al establecer un nuevo objetivo, también debemos considerar su coste y quién lo pagará; de lo contrario, las grandes ambiciones no son más que palabras vacías», dijo Aagaard.

El ministro danés afirmó que «hay que ser responsables» incluso en una época tan impredecible como la actual, en la que también se debe prestar atención a cuestiones como la adaptación climática, el bienestar social y la defensa.

El comunicado resaltó que Dinamarca fue uno de los primeros países del mundo en adoptar una ley climática con un objetivo de reducción en 2019 y ahora ya existe una mayor base de conocimientos sobre el precio de la transición verde que hace seis años.

«Nos encontramos en una situación diferente a la de 2019, cuando se fijó el último objetivo. Los frutos más fáciles de alcanzar ya se han recogido y el camino hacia objetivos más ambiciosos se presenta más difícil», advirtió Aagaard.

No obstante, el ministro señaló que existe la posibilidad de aumentar el objetivo más adelante si las condiciones cambian y se mostró abierto al diálogo con los partidos de la oposición.

El Gobierno danés estuvo negociando su propuesta con el resto de partidos del Parlamento desde mediados de noviembre, pero no consiguió el respaldo de ninguna otra fuerza política, ya que la oposición aspiraba a un objetivo aún más alto, del 85 %.

«Es muy poco ambicioso y equivale a no mover un dedo para mejorar el clima de aquí a 2035, porque las previsiones indican que, de todos modos, acabaremos llegando a ese punto», declaró a la agencia Ritzau la portavoz de clima del Partido Radical Liberal, Samira Nawa. EFE

jg/cph/cc