Diputados oficialistas aprueban que se realice nuevo escrutinio de elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 9 ene (EFE).- Diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) aprobaron este viernes una iniciativa del presidente del Parlamento, Luis Redondo, para que se realice un nuevo escrutinio del 100 % de las actas de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

La iniciativa fue aprobada en una sesión del pleno del Parlamento integrado por diputados propietarios y suplentes, en su mayoría de Libre, después de que no se permitiera el ingreso de más de 70 opositores, que en gran parte pertenecen a los partidos Nacional y Liberal, según sus propias denuncias.

Redondo había convocado el miércoles a una sesión extraordinaria del pleno, para el jueves, que no celebraba sesiones desde finales de agosto pasado, y en octubre instaló una Comisión Permanente del poder Legislativo con solamente nueve diputados de Libre. EFE

