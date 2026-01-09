Diputados oficialistas aprueban que se realice nuevo escrutinio de elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 9 ene (EFE).- Diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobaron este viernes una iniciativa del presidente del Parlamento, Luis Redondo, para que se realice un nuevo escrutinio del 100 % de las actas de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

La iniciativa fue aprobada en una sesión del pleno del Parlamento integrado con diputados propietarios y suplentes, en su mayoría de Libre, después de que no se permitiera el ingreso de más de 70 opositores, que en gran parte pertenecen a los partidos Nacional y Liberal, según sus propias denuncias.

Redondo había convocado el miércoles a una sesión del pleno, que no celebraba sesiones desde finales de agosto pasado, y en octubre instaló una Comisión Permanente del poder Legislativo con solamente nueve diputados de Libre.

Eso derivó en que más de 70 diputados, de los 128 que integran el Parlamento, instalaran el pleno, fuera de ese poder del Estado y que declararan nulo todo lo que aprobara la Comisión Permanente.

Redondo propuso «que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice el escrutinio del 100 % de las actas de cierre de las juntas receptoras de votos en los tres niveles electivos, presidente, diputados y alcaldes», pese a que el ente electoral el 24 de diciembre declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, y el 31 de ese mismo mes brindó el informe final de las elecciones, de las que restaban los resultados de los niveles para alcaldes y diputados.

Algunas de las 2.792 actas electorales que presentaban inconsistencias no pudieron ser escrutadas, por lo que pasaron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), para no seguir demorando el escrutinio, que fue empañado por múltiples problemas, entre técnicos, administrativos y conflictos internos entre los tres consejeros del CNE, que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre. El TJE tiene hasta el 20 de enero para dar su veredicto.

La propuesta de Redondo fue aprobada tras un «informe análisis» que hizo una comisión especial de la Comisión Permanente «sobre la situación jurídico electoral de Honduras tras las elecciones generales 2025».

En su iniciativa, Redondo, militante de Libre, que no fue reelegido como diputado, pidió «que la comisión especial de investigación se presente ante el Ministerio Público (Fiscalía) para exigir que se deduzca la responsabilidad penal del Consejo Nacional Electoral por no haber realizado el escrutinio general en el total de las actas de cada junta receptora de votos en los tres niveles electivos».

«Pueblo hondureño, no podemos permitir el robo de las elecciones por medio de un monumental fraude electoral en que se violentó el derecho del libre sufragio, injerencia extranjera (del presidente de Estados Unidos, Donald Trump) y corrupción del TREP. Asimismo, hacer uso de todos los instrumentos jurídicos que establece la ley y la Constitución de la República, así como los tratados internacionales para ejercer acciones internacionales ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para defender la democracia y soberanía», expresó Redondo.

Dijo además que el pleno de hoy «no está pidiendo la anulación de las elecciones», sino que se cuenten todas las actas electorales.

Líderes de la oposición y juristas, entre otros, consideran que la iniciativa de Redondo aprobada hoy no tiene fundamento, porque el CNE ya dio los resultados de las elecciones generales, y ahora lo que falta es que se instale la nueva junta directiva del Parlamento, el 25 de enero, y la toma de posesión de Asfura, el día 27.

Antes de que se instalara la sesión de los diputados oficialistas, la parlamentaria Gladys Aurora López, del Partido Nacional, fue alcanzada por un artefacto explosivo lanzado por un hombre desde una calle hacia la parte posterior del Parlamento.

López, quien resultó con lesiones en la cabeza y la espalda, estaba situada con otros de sus correligionarios frente a un ascensor del edificio principal del Parlamento.

La diputada López está fuera de peligro y esta noche fue dada de alta en un hospital privado en el que fue atendida por las heridas que le causó el explosivo, según fuentes cercanas a ella. EFE

