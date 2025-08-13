Diputados uruguayos aprueban la regularización de la eutanasia, que ahora pasará al Senado
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Montevideo, 13 ago (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de ley que busca regularizar la eutanasia, que ahora pasará a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores para ser tratado allí.
Tras un debate que comenzó en la mañana del martes y se extendió por más de doce horas, 64 diputados alzaron su mano para votar a favor del proyecto de ley ‘Muerte digna’, mientras que 29 se expresaron en contra. EFE
scr/jrh