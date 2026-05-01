Directiva de JPMorgan niega presunta agresión sexual a empleado

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Nueva York, 1 may (EFE).- Lorna Hajdini, directora ejecutiva de la entidad financiera JPMorgan Chase quien esta semana fue demandada en Nueva York por presunta agresión sexual a un empleado, negó este jueves las acusaciones al New York Post.

«Lorna niega categóricamente las acusaciones. Nunca tuvo ninguna conducta inapropiada con esta persona y ni siquiera ha estado en el lugar donde supuestamente ocurrió la agresión sexual», indicaron los abogados de Hajdini al medio neoyorquino.

Un exempleado de JPMorgan Chase presentó una denuncia anónima en Nueva York contra una ejecutiva de la entidad financiera por presunto abuso sexual, acoso racial y coerción laboral, según informó el diario británico The Daily Mail.

La acción legal fue interpuesta el lunes bajo el seudónimo de John Doe (nombre ficticio utilizado en Estados Unidos para proteger la identidad), pero el New York Post reveló su identidad el jueves: Chirayu Rana, de 35 años.

La demanda también incluye a JPMorgan Chase como codemandado, y acusa al banco de represalias y de no investigar adecuadamente.

Por su parte, JPMorgan Chase ha negado las acusaciones y un portavoz afirmó a diversos medios de comunicación que una revisión interna no encontró pruebas que las respaldaran. EFE

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