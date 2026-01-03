Dirigentes opositores argentinos rechazan ataque de Estados Unidos contra Venezuela

Buenos Aires, 3 ene (EFE).- Dirigentes opositores en Argentina expresaron este sábado su rechazo al ataque lanzado por Estados Unidos contra Venezuela, que incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro, y consideraron que se trata de una violación del derecho internacional.

«Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente», expresó a través de X el peronista Axel Kicillof, referente opositor y gobernador de la provincia de Buenos Aires.

«Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina», añadió, y enfatizó que «Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales».

«Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica», añadió, en alusión al apoyo del presidente Javier Milei al accionar de su par estadounidense, Donald Trump, quien le ofreció un importante respaldo político y financiero a su Gobierno a finales de 2025.

A las declaraciones de Kicillof se sumó el Partido Justicialista (peronista), que expresó su «repudio y condena» al ataque contra Venezuela y consideró que «constituye una amenaza para toda la región y viola la Carta de Naciones Unidas».

«Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía», añadió el partido en una breve publicación en X.

Otro de los que se expresó fue Máximo Kirchner, diputado peronista e hijo de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015): «Condenamos los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente Maduro en manos de Trump, en una clara violación al derecho internacional. No buscan la paz, ni defienden la democracia. Solo les interesan los bienes naturales que posee una región a la que buscan colonizar».

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, también rechazó el ataque estadounidense y lo describió como una «agresión imperialista».

«Siempre denunciamos el régimen autoritario de Maduro, pero no nos confundimos sobre las intenciones de Estados Unidos, no sean tan brutos», mencionó, y agregó: «Nuestra reacción antimperialista tiene que ser muy grande para que los lamebotas sientan vergüenza».

Trump informó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Luego, aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo. EFE

