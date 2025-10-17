Disparan a la camioneta en la que viajaba un candidato peronista a senador en Argentina

Buenos Aires, 17 oct (EFE).- La camioneta en la que viajaba el dirigente peronista Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la norteña provincia argentina de Salta y candidato a senador nacional para las elecciones del 26 de octubre, recibió un impacto de bala mientras el político se dirigía a un acto de campaña, según consta en la denuncia policial del hecho a la que tuvo acceso EFE.

El episodio ocurrió este jueves, cuando Urtubey, candidato del frente peronista opositor Fuerza Patria, se trasladaba en una camioneta de su empresa, junto a tres colaboradores, desde la ciudad de Orán hacia el departamento de Anta, en Salta (noroeste de Argentina).

«De un momento a otro sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo (…) que ocasionó la rotura total del vidrio», detalla la denuncia radicada por Carlos María García Bes, chófer y secretario de Urtubey, en una comisaría de la ciudad salteña de San Lorenzo.

En el episodio no hubo heridos.

García Bes, quien conducía la camioneta, sostuvo que «el daño fue ocasionado por un disparo de arma de fuego» y aclaró que «no se trató de un simple proyectil».

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó pericias sobre el vehículo, con el objetivo de determinar si el daño fue provocado efectivamente por un disparo y establecer la trayectoria del impacto.

Los resultados de estas pericias aún no fueron difundidos.

Desde el espacio político Primero la Patria, corriente interna del peronismo de la que forma parte Urtubey, exigieron el esclarecimiento inmediato del hecho.

«Frente al gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho», expresó la agrupación política en un comunicado difundido por redes sociales.

Urtubey no se pronunció aún públicamente sobre el ataque.

El dirigente peronista, de 56 años, fue diputado nacional entre 1999 y 2007 y gobernó Salta entre 2007 y 2019.

A inicios de 2020 decidió mudarse a España, pero en abril de ese año regresó a Argentina, tras la irrupción de la pandemia de covid-19. EFE

