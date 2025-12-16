Doce inmigrantes mueren por hipotermia en el este de Marruecos y ya son 76 desde 2018

Rabat, 16 dic (EFE).- Doce personas migrantes han muerto por hipotermia en la provincia de Yerada, fronteriza con Argelia, en el extremo oriental de Marruecos, lo que eleva al menos a 76 los fallecidos en esa zona en circunstancias similares desde 2018, según el recuento de ONG.

El presidente de la Asociación Marroquí de Ayuda a los Inmigrantes en Situación Precaria, Hassan Ammari, explicó este martes a EFE que los cadáveres fueron hallados de forma progresiva y en lugares dispersos entre el 3 y el 12 de diciembre en las zonas de Tuiset y Ras Asfur.

Ammari, que participó en la búsqueda de los cuerpos tras recibir un aviso sobre la presencia de inmigrantes muertos en la zona, precisó que entre las víctimas hay dos mujeres, una de Guinea Conakri y otra de Nigeria.

Las autoridades locales identificaron a otros dos fallecidos, un camerunés y un guineano, y pospusieron el entierro de estos cuatro hasta localizar a sus familias, mientras que el resto ya ha sido inhumado, añadió el activista.

Indicó que la zona fronteriza donde se encontraron los cuerpos se caracteriza por su orografía elevada, donde las temperaturas descienden en esta época del año hasta los cinco grados bajo cero en algunos momentos.

Parte de estos inmigrantes fallecidos intentaban abandonar el país de forma ilegal hacia territorio argelino en busca de nuevas rutas hacia Europa, mientras que otros procedían de Argelia con destino a Marruecos, subrayó Ammari.

Según el activista, con estas nuevas muertes, el número total de personas migrantes que han perdido la vida en la región debido a la hipotermia asciende a 76 desde 2018, según las estadísticas de su asociación únicamente. EFE

