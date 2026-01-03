Domingo 4 de enero

6 minutos

EE.UU VENEZUELA

Washington/Caracas – La incertidumbre reina en Venezuela tras la operación militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el sábado en la que se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa para trasladarlos a EE.UU, mientras se esperan los próximos pasos de Washington, tras su anuncio de que gobernará el país caribeño durante la transición.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

-Se seguirán las manifestaciones convocadas en distintos lugares así como las declaraciones de los distintos responsables de EE.UU y otros países.

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza).- Con una misa solemne la población de Crans Montana rinde homenaje a las víctimas, la gran mayoría muy jóvenes, del incendio en Nochevieja que causó 4’0 muertos y más de 100 heridos en un bar en esta estación de esquí, y de las cuales solo un puñado han sido formalmente identificadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de rescate darán por concluido este domingo el operativo de búsqueda de los tres españoles aún desaparecidos tras un naufragio en Indonesia hace nueve días, un plazo en el que han recuperado el cuerpo de otra menor de la familia.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – La campaña electoral para los comicios presidenciales en Portugal comienza este domingo, con el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, como favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, según las encuestas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA COREA DEL SUR

Pekín/Seúl.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, inicia este domingo una visita de Estado a China en la que buscará «restaurar por completo» las relaciones bilaterales e impulsar el diálogo en la península coreana.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El asedio israelí en la devastada Gaza persiste pese al declarado alto el fuego en vigor desde hace más de dos meses sin que haya noticias de cuándo se va a negociar la reconstrucción y la retirada total del Ejército israelí, mientras en Cisjordania los colonos atacan a familias palestinas.

(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Continúa la reorganización del Gobierno en Ucrania, con los anuncios de Mijailo Fedorov y Denís Shmigal como futuros ministros de Defensa y Energía, respectivamente, y se esperan más cambios, ya que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, busca reforzar la toma de decisiones en áreas clave. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

EE.UU TECNOLOGÍA

Las Vegas- La Feria de Electrónica de Consumo 2026 (CES, por sus siglas en inglés) abre sus puertas este domingo para la prensa, como parte de la antesala a la presentación de más de 4.500 expositores, entre ellos las tecnológicas más importantes del mundo y sus avances en la Inteligencia Artificial (IA).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU PREMIOS

Los Ángeles (EE.UU.) – La crítica de Hollywood arranca este domingo con la temporada de premios y la 31ª entrega de los Critics’ Choice Awards, con ‘Sinners’ al frente de las nominaciones, seguida de ‘One Battle After Another’, ‘Frankenstein’ y ‘Hamnet’, que también cuentan con grandes posibilidades.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Viena.- OPEP REUNIÓN.- Ocho países clave de la alianza OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, celebran hoy una teleconferencia para evaluar la evolución del mercado mundial de petróleo y eventualmente reajustar el nivel de su producción. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Inicio de la campaña electoral para los comicios presidenciales en Portugal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres .-R.UNIDO GOBIERNO – El primer ministro británico, Keir Starmer, concede una entrevista a la cadena pública BBC.

América

Ciudad de México – MÉXICO PRENSA – Organizaciones de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos convocan a una Marcha Nacional contra la Criminalización de Periodistas en demanda de respeto a la libertad de expresión y tras la acusación de terrorismo contra el comunicador mexicano Rafael León Segovia. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas – VENEZUELA PARLAMENTO – Previa de la instalación, el lunes, de la legislatura 2026-2031 de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada nuevamente por el chavismo y a la que fue elegido un grupo de diputados que se distanció de la oposición mayoritaria encabezada por María Corina Machado para participar en los comicios municipales. (texto)(foto)(video)

Los Ángeles – CRITICS CHOICE AWARDS (01.00 del lunes)

O.Medio y África

Trípoli -LIBIA JUSTICIA- Vista del caso de la masacre en la prisión libia de Abu Salim de 1996, en la que murieron más de 1.200 presos, un suceso considerado como precursor de la revolución de 2011 que condujo a la caída del dictador de Libia Muamar al Gadafi.

Asia

Labuan Bajo (Indonesia).- INDONESIA NAUFRAGIO.- Los equipos de rescate buscan por noveno día consecutivo a tres españoles desaparecidos tras un naufragio en Indonesia, que dejó al menos una menor española muerta, un operativo que concluye este domingo tras ser ampliado el pasado jueves. (foto)(vídeo)

Pekín/Seúl.- CHINA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, inicia este domingo una visita de Estado a China en la que buscará «restaurar por completo» las relaciones bilaterales e impulsar el diálogo en la península coreana.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245