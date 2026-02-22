Dos agentes heridos y 15 detenidos en un altercado en el Salón de la Agricultura de París

1 minuto

París, 22 feb (EFE).- Un policía y un gendarme resultaron este domingo ligeramente heridos al intervenir esta tarde en un altercado que se produjo en el Salón de la Agricultura de París y que terminó con 15 detenidos, explicó la Prefectura de Policía.

En un mensaje enviado a EFE, la Prefectura de Policía indicó que la pelea se inició por un motivo que por el momento se ignora entre expositores y visitantes en un puesto del Salón de la Agricultura.

Uno de los participantes llegó a exhibir un cuchillo, aunque no se utilizó. Las heridas a dos de los agentes de las fuerzas del orden que intervinieron se produjeron cuando estaban llevando a cabo las detenciones.

El Salón de la Agricultura, que fue inaugurado el sábado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y permanecerá abierto hasta el 1 de marzo, es una feria en la que suele predominar un ambiente festivo, pero es también un espacio reivindicativo para el sector agrícola por el que suele pasar buena parte de la clase política francesa. EFE

ac/mgr