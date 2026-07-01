Dos articuladores de crimen del senador colombiano Miguel Uribe aceptan su responsabilidad

Compartir

2 minutos

Bogotá, 1 jul (EFE).- Dos hombres señalados por la Fiscalía colombiana de coordinar el magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay aceptaron mediante preacuerdos judiciales su responsabilidad en el crimen perpetrado en junio de 2025 en Bogotá, por lo que recibirán penas de 26 años y tres meses, y de 21 años y nueve meses de prisión, respectivamente.

Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quienes reconocieron su responsabilidad en la planeación y coordinación del atentado en el que murió el dirigente del partido Centro Democrático, informó este miércoles la Fiscalía.

El preacuerdo fue avalado por una jueza penal especializada, que consideró que las penas se ajustan a la legislación vigente.

Alias Chipi será condenado a 26 años y tres meses de prisión, mientras que alias El Hermano recibirá una pena de 21 años y nueve meses, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Según la investigación de la Fiscalía, Arteaga Hernández diseñó el plan criminal, distribuyó las funciones entre los demás implicados, realizó seguimientos previos a la víctima y verificó el lugar del ataque. Además, entregó el arma al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay y supervisó la ejecución del atentado.

Por su parte, González Cruz permaneció en un vehículo ubicado a pocas cuadras del lugar donde se produjo el ataque en Bogotá, desde donde facilitó la huida de otros involucrados. También vendió uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar el ataque con el fin de entorpecer la investigación, según el ente acusador.

Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza durante un acto político en el barrio bogotano de Modelia el 7 de junio de 2025 y murió el 11 de agosto, tras permanecer más de dos meses hospitalizado en la Clínica Santa Fe.

Con estos dos preacuerdos, ya son seis los implicados que han aceptado su responsabilidad en el magnicidio, entre ellos el adolescente que disparó contra el entonces senador.

La investigación de la Fiscalía ha permitido la captura de nueve personas y en marzo pasado la justicia ordenó la captura de siete jefes de la disidencia guerrillera Segunda Marquetalia, encabezada por alias Iván Márquez, por su presunta participación en la planificación del crimen. EFE

enb/seo