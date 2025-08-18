The Swiss voice in the world since 1935

Dos aviones militares de Indonesia descargan 800 toneladas de ayuda sobre Gaza

Yakarta, 18 ago (EFE).- Dos aviones militares de Indonesia descargaron desde el aire 800 toneladas de ayuda humanitaria sobre Gaza, una misión que Yakarta califica de «hito histórico» en el marco de su apoyo a Palestina frente a los ataques de Israel, según un comunicado del Ministerio de Defensa publicado este lunes.

La operación, señala el escrito, se completó el domingo, cuando las aeronaves Super Hercules despegaron de Amán (Jordania) y lanzaron alimentos y otros productos sobre el enclave, que enfrenta una severa escasez de alimentos que ha causado la muerte por desnutrición de decenas de personas, según autoridades gazatíes.

«La ayuda distribuida cubrió diversas necesidades básicas para la población de Gaza, incluyendo alimentos básicos, comidas preparadas, suministros sanitarios, mantas e incluso artículos para niños», dice el comunicado, publicado junto a imágenes que muestran parte de la operación.

El Gobierno de Prabowo Subianto, que dirige la nación con la mayor población musulmana del mundo, remarcó que la misión se completó el mismo día que Indonesia celebraba sus 80 años de independencia.

A principios de agosto, el mandatario indonesio ordenó a las fuerzas armadas sumarse al envío de ayuda humanitaria aérea sobre el enclave, donde más de 60.000 personas han muerto desde el 7 de octubre de 2023, a raíz de la respuesta militar de Israel a un atentado del grupo islamista Hamás que se cobró la vida de 1.200 personas.

Entonces, el portavoz del despacho presidencial, Hasan Nasbi, explicó que el Ejecutivo también ordenó brindar asistencia médica a aproximadamente 2.000 gazatíes afectados por la guerra, que «podrían haber sido alcanzados por una bomba, escombros o cualquier otra cosa», señaló.

Indonesia prevé establecer un centro médico en la isla de Galang, unos 1.230 kilómetros al norte de Yakarta, para atender a los heridos y sus familiares de la Franja de Gaza, donde lo ataques israelíes han dejado una devastación generalizada. EFE

