Dos banqueros comparecen ante la Justicia australiana por acceder a cuentas de Albanese

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Bangkok, 30 jun (EFE).- Dos banqueros comparecerán este martes ante un tribunal de Australia acusados de acceder sin autorización a la información bancaria del primer ministro, Anthony Albanese, delito que conlleva penas de prisión, informaron la Policía y el Gobierno.

Los sospechosos, de 21 y 25 años, se encuentran en libertad bajo fianza desde mayo y se les acusa de presuntamente haber accedido a datos restringidos sin autorización, un delito castigado en Australia con hasta dos años de cárcel, apunta en un comunicado enviado a EFE la Policía Federal del país oceánico.

El sospechoso de 21 años se enfrenta además a otro delito por supuestamente haber utilizado un dispositivo de comunicaciones para distribuir información personal «de una manera que personas razonables considerarían, dadas las circunstancias, como amenazante o acosadora hacia esas personas», castigado con hasta 6 años de cárcel.

Según el canal público ABC, a raíz de este caso dos personas fueron despedidas de la consultora Ernst and Young (EY), con sede en Londres y una de las conocidas como ‘big four’.

El banco Commonwealth descubrió en mayo que los acusados presuntamente habrían accedido a información restringida perteneciente a un político federal, recoge ABC.

El ministro australiano del Tesoro, Jim Chalmers, calificó hoy en una rueda de prensa como «preocupante» que se produjeran violaciones de la privacidad en los bancos australianos.

«Cualquier acontecimiento de ese tipo es sumamente preocupante, no solo en relación con los datos del primer ministro, sino también con los de cualquier ciudadano australiano», dijo Chalmers, según la transcripción oficial.

El equipo de Albanese no se ha pronunciado sobre la supuesta infracción.

Este escándalo vuelve a poner de relieve las supuestas irregularidades cometidas por las grandes consultoras que actúan en Australia, entre ellas otras dos ‘big four’.

La semana pasada, KPMG anunció la salida de su presidente en Australia, Martin Sheppard, tras acusaciones sobre el uso por parte de la consultora de información confidencial de clientes para conseguir nuevos contratos.

En noviembre de 2022, la Policía registró las oficinas de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Sídney, en el marco de investigaciones por filtraciones de información confidencial tributaria que realizó la firma la pasada década. EFE

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