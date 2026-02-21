Dos ciclistas mueren y otro resulta gravemente herido tras ser atropellados en Brasil

São Paulo, 21 feb (EFE).- Dos ciclistas murieron y un tercero resultó gravemente herido este sábado tras ser atropellados en el sur de Brasil por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y fue detenido horas después, informaron fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió en una carretera a la altura del municipio de Três Coroas, a unos cien kilómetros de Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, señalaron fuentes del Comando Viario de la Brigada Militar.

Las dos víctimas mortales eran mujeres, tenían 35 y 38 años, y fallecieron en el lugar de los hechos.

Otro ciclista de 35 años sobrevivió y fue trasladado en estado grave a un hospital de la región, según el primer reporte oficial.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor, un hombre de 42 años, perdió el control del vehículo por motivos desconocidos, invadió el arcén y atropelló a los tres ciclistas, que iban en el mismo sentido, para luego huir sin prestar socorro.

Sin embargo, las autoridades brasileñas lograron dar con su paradero en las horas siguientes, ya que del impacto se soltó la matrícula del auto, lo que permitió identificarlo y acceder a sus datos.

Con esa información, una patrulla fue hasta la casa del agresor, en Três Coroas, y lo detuvo, según medios locales.

Los datos del Ministerio de Salud de Brasil indican que entre 2014 y 2024 murieron cerca de 15.000 ciclistas mientras circulaban por vías del país. EFE

