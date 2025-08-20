Dos empresas israelíes adquieren la antigua empresa estatal de armamento Elvo

Atenas, 20 ago (EFE).- Las empresas israelíes SK Group y Plasan, especializadas en la fabricación de armamento militar, han completado la adquisición del 100 % del accionariado de Elvo, una antigua empresa estatal griega de vehículos militares, cuyo proceso de privatización se inició en 2014, informan este miércoles los medios locales.

La empresa resultante de esta operación, llamada ‘Elvo 2020’, fabricará vehículos avanzados y dará «soluciones de seguridad» a varios clientes «en Grecia e internacionalmente», señaló SK Group en un comunicado.

Elvo ha sido durante las últimas décadas el fabricante de los vehículos blindados de transporte de personal ‘Leonidas’; y ensamblaba localmente camiones militares del fabricante austríaco ‘Steyr’ y tanques de guerra alemanes ‘Leopard 2 HEL’ para las Fuerzas Armadas griegas.

Su principal planta en la ciudad griega de Salónica «se transformará en un centro de fabricación que atenderá al mercado global y generará numerosos empleos en la región», según el comunicado de SK Group, una de las mayores empresas privadas de armamento militar de Israel.

La adquisición de la antigua empresa estatal ha provocado una dura reacción por parte de la oposición de izquierda griega, en medio de la ofensiva israelí en la franja de Gaza, en la que han fallecido desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, más de 62.000 de personas, según datos del Ministerio de Salud del enclave, controlado por el grupo islamista Hamás.

«Mientras sigue la masacre (en Gaza), el Gobierno (del primer ministro griego, el conservador Kyriakos) Mitsotakis continúa haciendo negocios con el Gobierno de extrema derecha de (Benjamín) Netanyahu», señaló este miércoles en un comunicado el partido Nueva Izquierda.

En el mismo tono, MeRA25, partido izquierdista del exministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, señaló que «lo que quiere el pueblo griego es el inmediato cese del genocidio, no hacer negocios con aquellos que lo perpetran».

En 2021, un año después de que Mitsotakis se hiciera con el Gobierno, un conglomerado de las dos compañías israelíes y una tercera empresa griega se hizo con el 79 % del accionariado de Elvo, una empresa con grandes pérdidas, por tres millones de euros.

SK Group y Plasan han adquirido ahora el restante 21 % de las acciones que permanecían al Estado griego y compraron también el 5 % del empresario griego Aristidis Glinis, según el portal OT.

SK Group es un conglomerado de ocho empresas, entre las que se incluyen Israel Shipyards ltd, Israel Shipyards Port, CAMERO, Israel Weapon Industries (IWI), Meprolight y UOS.

Dichas compañías producen armas, sistemas electrópticos, periscopios para vehículos blindados y otros sistemas ópticos, además de construir y reparar buques de guerra.

El propietario de SK Group es el empresario israelí de origen iraquí Samy Katsav, de 79 años. EFE

