Dos incendios «muy violentos» registrados en el municipio portugués de Pedrógão Grande

Lisboa, 23 ago (EFE).- Dos fuegos «muy violentos» arden este sábado en el municipio de Pedrógão Grande, que fue foco de un gran incendio que devastó el centro del país en junio de 2017 y que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa José Costa explicó en declaraciones a EFE que, por un lado, se inició un incendio a las 14:27 hora local (una hora menos GMT) en la zona de São Vicente que ha llevado a movilizar a 247 efectivos, 57 vehículos y 12 medios aéreos.

Hubo una ignición una hora más tarde en la zona de Graça del mismo municipio que está siendo combatida por 105 bomberos, 29 vehículos y un medio aéreo.

Desconocen el origen de estos dos incendios que arden «con gran intensidad» y que se encuentran en una zona de matorrales que está próxima a viviendas.

Costa añadió que continuan también las labores de combate contra el incendio todavía activo que se originó hace 11 días en el municipio de Arganil, en el distrito de Coimbra y que se ha expandido a otros municipios, con más de 1.400 efectivos, 500 vehículos y un medio aéreo.

Según datos de la ANEPC, este sábado hay 48 incendios rurales en el territorio peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a cerca de 3.000 bomberos, 900 vehículos y 31 medios aéreos.

La ola de incendios que asola el país este verano ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que murió esta madrugada a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

