Dos muertos en Namibia por el descarrilamiento del tren de lujo sudafricano Rovos Rail

2 minutos

Nairobi, 1 mar (EFE).- Dos personas murieron este domingo por el descarrilamiento del tren de lujo sudafricano Rovos Rail cuando viajaba desde la capital de Namibia, Windhoek, hacia la vecina Sudáfrica, informó la compañía ferroviaria.

«A las 04:45 (02:45 GMT), el tren de Rovos Rail que viajaba con destino al sur desde Windhoek sufrió un accidente en Naute, a unos 285 kilómetros de Ariamsvlei y la frontera con Sudáfrica», señaló la empresa en un comunicado.

«La causa -prosiguió- fue el derrumbe del último tramo de un puente, lo que provocó la pérdida de dos locomotoras y dos vagones utilitarios. El sistema de frenos automático detuvo el tren para evitar daños mayores».

Sin embargo, la compañía confirmó con «profunda tristeza» el fallecimiento de un conductor de Rovos Rail y un piloto de TransNamib (operador ferroviario de Namibia), y transmitió sus «más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas».

Rovos Rail aclaró que ningún pasajero ni otros miembros del personal de la compañía sufrieron lesiones.

«Lamentamos sinceramente este suceso -añadió-, pero les aseguramos que la seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y personal es primordial».

Un tren de la compañía ya sufrió un accidente en 2010, cuando dos mujeres, una de ellas embarazada, murieron y 40 personas resultaron heridas al descarrilar la locomotora cerca de Pretoria, capital de Sudáfrica.

Desde su fundación en 1989, Rovos Rail ofrece «safaris en tren a medida por el corazón de África», especialmente países del sur del continente, que combinan «magníficos paisajes con el glamour y la emoción de la época dorada de los viajes de placer». EFE

pa/rod