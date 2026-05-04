Dos muertos en un atropello en la ciudad alemana de Leipzig

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Dos personas murieron y otras varias resultaron heridas cuando un coche arrolló este lunes a varios peatones en Leipzig, en el este de Alemania, anunciaron las autoridades.

«Un coche atropelló a varios peatones en la calle Grimmaische antes de darse a la fuga. El conductor del vehículo ha sido detenido y ya no representa ningún peligro», informó la policía municipal en X.

El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, confirmó que dos personas han fallecido. «No sabemos nada preciso sobre los motivos, no sabemos nada del autor» de los hechos, subrayó.

El jefe local de los bomberos, Axel Schuh, confirmó un saldo de dos muertos.

Además dos personas resultaron gravemente heridas y otras tantas se vieron «afectadas», dijo.

Numerosos efectivos de la policía, bomberos, y personal médico se desplegaron en el lugar. También había dos helicópteros.

Alemania ha sufrido una serie de ataques con vehículos en los últimos años.

En diciembre de 2024, al menos seis personas perdieron la vida y cientos de otras resultaron heridas cuando un automóvil embistió un mercado navideño de la ciudad oriental de Magdeburgo.

Se han producido ataques similares en Múnich y Berlín.

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