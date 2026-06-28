Dos muertos y 16 heridos en Zaporiyia tras un ataque ruso con bombas guiadas

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(Actualiza balance de víctimas)

Berlín, 28 jun (EFE).- Dos personas perdieron la vida y otras 16 resultaron heridas este domingo en un ataque ruso contra la ciudad oriental ucraniana de Zaporiyia en el que las fuerzas de Rusia utilizaron dos bombas guiadas.

«Ya hay dos muertos y 16 heridos: aumenta el número de víctimas y heridos a causa del ataque enemigo», indicó en Télegram el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fédorov.

«Ha fallecido una mujer de 53 años. Se está verificando la identidad de otra persona fallecida», agregó.

Anteriormente, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania había informado en su cuenta de Telegram que los heridos eran dos niños, ocho mujeres y cuatro hombres.

Dos de los heridos, una mujer y un niño, fueron rescatados de los escombros de una de las construcciones dañadas por el ataque.

Uno de los niños heridos tiene cinco años y se encuentran en estado grave, informó Fédorov, quien publicó imágenes de algunos de los efectos del ataque, entre ellas una foto de un incendio activo y otra de un grupo de personas afectadas por las deflagraciones.

«Rusia es un Estado terrorista», manifestó en Telegram Fédorov.

El ataque en Zaporiyia tuvo lugar en un día en el que Kiev registró dos heridos tras haber sido objeto de un bombardeo ruso lanzado en la noche del sábado a este domingo en el que los militares de Rusia usaron ocho misiles y más de cien drones de distinto tipo. EFE

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