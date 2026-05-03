Dos mujeres mueren asfixiadas en un bote de migrantes intentando llegar a Reino Unido

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Dos sudanesas murieron este domingo, aparentemente por asfixia, a bordo de una embarcación de migrantes sobrecargada con más de 80 personas, entre ellas mujeres embarazadas y niños, que intentaban llegar a Reino Unido desde las costas de Francia.

Según la asociación Utopia 56, una de las víctimas tenía 20 años y la otra 16. Además, según la misma fuente, una mujer embarazada se encuentra en estado crítico.

La embarcación zarpó la noche del sábado de Neufchâtel‑Hardelot, en la costa norte de Francia. Sin embargo, según explicó el prefecto marítimo Philippe Marx, el motor «no llegó a arrancar» y el pequeño barco comenzó a derivar.

Diecisiete personas fueron rescatadas en el mar y trasladadas a la ciudad francesa de Boulogne‑sur‑Mer.

El bote, con otras 65 personas a bordo, terminó encallando en una playa cercana a Neufchâtel‑Hardelot. Dentro de la embarcación se hallaron los cuerpos de las dos mujeres.

Marx señaló que «no se ahogaron» y apuntó que lo más probable es que murieran por «asfixia», algo que, lamentablemente, «sucede con frecuencia».

El mes pasado, Francia y el Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo de tres años para frenar los cruces irregulares por el canal de la Mancha.

Francia se comprometió a aumentar en más de la mitad el número de agentes desplegados en la costa, hasta alcanzar 1.400 para 2029.

Según las autoridades francesas, las llegadas a Reino Unido este año han disminuido de forma significativa respecto a 2025.

Datos británicos indican que 41.472 personas alcanzaron las costas del país en pequeñas embarcaciones en 2025, la segunda cifra más alta desde que se detectaron cruces a gran escala en 2018.

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