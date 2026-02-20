Dos personas mueren en un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

1 minuto

Moscú, 20 feb (EFE). – Dos personas murieron este viernes en la región rusa de Bélgorod en un nuevo ataque ucraniano con drones, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Dos drones atacaron un vehículo en el territorio de una empresa en la localidad rural de Maksimovskoye. Dos hombres murieron en el lugar a causa de las heridas recibidas”, escribió Gladkov en Telegram.

Otros tres hombres fueron hospitalizados por heridas de metralla, agregó.

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, ya que solo durante este año han muerto más de 25 civiles en ataques con drones y misiles. EFE

mos/rcf