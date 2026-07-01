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Dos personas suben a la cima del Empire State Building con una pancarta a favor de la paz

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Nueva York, 1 jul (EFE).- Dos personas subieron este miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York sin permiso y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas.

Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés «cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz».

Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo luego bajan de la antena de donde se colgaban y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer y se besan.

Posteriormente, ambas personas fueron detenidas. EFE

jta/jco/ajs

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