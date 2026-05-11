Dos policías de Florida demandan a Ben Affleck y Matt Damon por falsedades en ‘The Rip’

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Miami (EE.UU.), 11 may (EFE).- Dos policías del sur de Florida demandaron a la productora de los actores Ben Affleck y Matt Damon alegando que su última película ‘The Rip’, basada en un caso real, había contado detalles falsos en la cinta.

La demanda fue presentada contra Artists Equity la semana pasada ante un tribunal federal del sur de Florida, según documentación vista por EFE, y cuestionó que ‘The Rip’ y su contenido promocional mostraba «mala conducta, falta de juicio y comportamiento poco ético en relación con una operación policial real».

La película presenta la historia de un grupo de oficiales que, durante una redada en una operación de dinero oculto en 2016, ven cómo su confianza se desmorona cuando los miembros del equipo sospechan que otros intentan robar una gran suma de dinero.

En ella, Affleck y Damon interpretan a dos de los policías que participaron en el operativo, y los propios actores señalaron que se habían entrevistado con los agentes para preparar el papel.

Sin embargo, la demanda señala que uno de los protagonistas de la película nunca fue parte de la operación y que varios de los incidentes relatados nunca sucedieron.

«El uso en la película de detalles únicos y no genéricos sobre la investigación, combinado con su ambientación en Miami-Dade y la representación de un equipo de narcóticos crea una inferencia razonable de que los oficiales representados son los demandantes», se lee en el escrito.

Los demandantes son Jason Smith y Jonathan Santana, dos policías del Departamento de Narcóticos que lidera el operativo, aunque ninguno de ellos es mencionado en la cinta.

En su escrito, ambos agentes acusan a la productora de «difamación» y solicitan una compensación económica por los daños causados.

Además, aseguraron que mandaron una carta en diciembre de 2025 pidiendo que no lanzaran la película. EFE

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