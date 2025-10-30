Dos restaurantes del chef español ‘Chele’ González en Filipinas reciben estrella Michelin

2 minutos

Bangkok, 30 oct (EFE).- Dos restaurantes del chef español José Luis ‘Chele’ González, afincado en Filipinas desde hace más de una década, fueron reconocidos este jueves con una estrella MichelIn cada uno, en la primera edición de la Guía Michelín en este país asiático.

Oriundo de Torrelavega, en el norte de España, ‘Chele’ González se trasladó en 2011 a Filipinas, donde ahora cuenta con varios restaurantes, entre ellos los galardonados hoy, Gallery by Chele, en Manila, y Asador Alfonso, en Cavite, ciudad al sur de la capital.

Con sus «platos con raíces en la herencia filipina, pero sin limitarse a ella», Gallery by Chele recibió también un «estrella verde», el reconocimiento con el que la Guía Michelín valora «prácticas sostenibles y éticas» de los restaurantes.

Otros dos restaurantes de ‘Chele’ González, Cantabria by Chele y Enye by Chele, situados en la turística ciudad de Cebú, recibieron la «selección Michelin», categoría por la que la referencia mundial de la gastronomía incluye establecimientos en su guía.

Otros seis restaurantes fueron galardonados con una estrella en el país, entre ellos Celera, de cocina de autor con ingredientes y técnicas asiáticas; Hapag y Linamnam, de cocina filipina; o Inatô, con una carta de alimentos de temporada.

El triunfador, con dos estrellas, fue el restaurante Helm, del chef británico-filipino Josh Boutwood, que ofrece una forma interactiva de arte culinario

Las arraigadas tradiciones culturales de Filipinas, combinadas con las influencias del resto del mundo, incluido su pasado colonial español, «crean una cultura gastronómica singularmente diversa», apuntó el director internacional de las Guías Michelín, Gwendal Poullennec, durante la gala celebrada este jueves para anunciar las estrellas.

Algunos de los platos más célebres de la cocina filipina, que todavía permanece como una gran desconocida, son el adobo (considerado oficiosamente el plato nacional), el lechón, la sopa ‘sinigang’, el ‘pancit’ -parecido al ‘yakisoba’- o el postre ‘halo-halo’.

Creada en 1900, en las últimas décadas la Guía Michelín ha buscado expandirse por Asia y, como ejemplo, en 2018 aterrizó en Tailandia. EFE

