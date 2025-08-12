Dos tercios del territorio francés, en alerta por canícula con máximas de hasta 42 grados

París, 12 ago (EFE).- Dos tercios del territorio francés están este martes en alerta por canícula, lo que incluye 14 del centenar de los departamentos del país en nivel rojo, en el valle del Ródano y en el suroeste, donde de nuevo se esperan máximas de hasta 42 grados.

Junto a esa alerta roja, los servicios meteorológicos han extendido la alerta naranja a 64 departamentos, lo que significa que sólo quedan al margen la región de Bretaña y toda una franja también en la costa atlántica hasta la frontera con Bélgica.

Tras los récords absolutos de temperaturas máximas que se alcanzaron el lunes en algunas ciudades del suroeste como Burdeos (41,6 grados), Angulema (42,3), Bergerac (42,1), Cognac (41,5) o Sauternes (42,5), este martes la situación debería repetirse allí.

Méteo France prevé que el termómetro subirá hasta los 40 grados incluso en el litoral de Aquitania, con picos de 42 en el departamento de Aude (donde la semana pasada se produjo el megaincendio del macizo de Corbières) y entre 39 y 41 grados en el valle del Ródano, lo que incluye la ciudad de Lyon.

En el norte se esperan, por ejemplo 36 grados en París, donde esta noche la temperatura no ha bajado de 20 grados, una situación que se mantendrá o incluso se agravará en los próximos días, con mínimas de 23 o 24 grados.

Ante esta situación, en el departamento del Ródano, con capital en Lyon, en alerta roja por canícula, la Prefectura (delegación del Gobierno) ha decidido, para evitar los riesgos, que las obras en el exterior tendrán que detenerse entre mediodía y las 22.00 horas.

También están prohibidos los eventos en el exterior o en centros no climatizados hasta la caída de la noche.

Al mismo tiempo, dos de los grandes parques de Lyon, el de la Tête d’Or y de Gerland, se amplían los horarios hasta el final de la tarde y un tercero va a permanecer abierto toda la noche.

El ministro de Transportes, Michel Tabarot, ha explicado en una entrevista a la emisora RMC que este martes se van a cancelar «una decena de trenes» por el calor en las líneas Burdeos-Marsella, París-Clermont Ferrand y París-Limoges.

El motivo es que se quieren prevenir posibles averías de climatización en trenes de concepción antigua que, según la compañía ferroviaria SNCF, «no garantiza la misma robustez que los trenes más recientes» en estas condiciones meteorológicas.

La actual es la segunda ola de calor que afecta a Francia este verano, comenzó el viernes pasado y, según Météo France, va a continuar al menos hasta el final de la semana y probablemente hasta el martes o el miércoles de la semana próxima. EFE

