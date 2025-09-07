Dron lanzado por rebeldes de Yemen cae en aeropuerto de Israel y deja un herido

Un dron lanzado el domingo por los rebeldes hutíes de Yemen cayó en un aeropuerto al sur de Israel y dejó a un hombre herido, reportó la Cruz Roja israelí.

Un portavoz de la autoridad aeroportuaria de Israel dijo que el dron «impactó la sala de llegadas» del aeropuerto de Ramon, cerca de la frontera con Jordania, y que las operaciones del terminal aéreo están suspendidas.

Israel anunció el domingo que su territorio fue atacado con cuatro drones lanzados por los rebeldes hutíes desde Yemen y con dos proyectiles lanzados desde la Franja de Gaza por el movimiento armado Yihad Islámica.

Inicialmente, el ejército israelí dijo que había interceptado tres drones «que venían desde Yemen» y que había derribado dos antes de que entraran en su espacio aéreo, pero no especificó qué sucedió con el tercer aparato.

Luego confirmó que un cuarto dron «cayó en el área del aeropuerto Ramon».

En un comunicado de prensa, el Magen David Adom confirmó que un hombre resultó herido en el aeropuerto y está recibiendo atención médica.

«Los paramédicos están brindando tratamiento médico (…) a un hombre de 63 años, en condición leve, completamente consciente, con heridas de metralla en las extremidades», informó el servicio de emergencias.

Los rebeldes hutíes, que controlan grandes franjas del territorio yemení, prometieron vengar el asesinato de su primer ministro en un ataque aéreo israelí ocurrido en agosto en Saná, la capital de Yemen.

Su líder, Abdul Malik Al Huthi, dijo que continuaría «apuntando a Israel con misiles y drones» y escalaría los ataques contra el Estado hebreo, en solidaridad con los palestinos.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, replicó que su país le va a infligir «las diez plagas» bíblicas a los hutíes tras los continuos ataques a su país.

En otro incidente reportado el domingo, el ejército israelí dijo que dos proyectiles habían sido lanzados desde la Franja de Gaza hacia Netivot, en el sur del país, y hacia comunidades cercanas a Gaza en esa zona, pero uno fue interceptado y el otro cayó en una zona baldía.

La rama armada de la Yihad Islámica, un movimiento aliado de Hamás en Gaza, reivindicó los lanzamientos.

Se trata de la primera vez en varios meses que proyectiles disparados desde la Franja de Gaza amenazan Netivot, una ciudad de unas 50.000 personas situada a unos 10 kilómetros del territorio palestino.

En las últimas 48 horas, el ejército israelí, que está enfrascado en una gran ofensiva en la Franja de Gaza, destruyó dos edificios de altura en el centro de Ciudad de Gaza e instó a los habitantes de la localidad a evacuar hacia el sur.

La guerra estalló tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista armado Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

La ofensiva israelí ha provocado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

