Drones FPV kamikazes: qué son y cómo Hizbulá los usa contra Israel

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Jerusalén, 1 may (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá ha comenzado a atacar a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel con drones suicidas de tipo FPV cargados con explosivos, que en una semana han matado a tres israelíes.

¿En qué consisten estos artefactos pequeños, versátiles y de bajo coste muy usados por Ucrania, y cómo están afectando al Ejército israelí?

¿Qué son los drones FPV?

Sus siglas en inglés FPV significan ‘Vista en Primera Persona’ y se refieren a que quien los pilota puede ir visualizando, a través de unas gafas parecidas a las de realidad virtual, lo que ve el aparato, que lleva una cámara frontal incorporada, e ir guiándolo así hasta el objetivo.

Son aparatos pequeños de cuatro hélices, de muy bajo coste y que actúan como kamikazes: cargados de explosivos se lanzan contra el objetivo e impactan directamente sobre él.

Según la investigadora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) Kateryba Bonder, estos drones cuestan entre 200 y 1.000 dólares, tienen un tamaño de unos 30 centímetros y pueden incluir IA para navegar de forma autónoma o reconocer objetivos de forma automática.

Además del precio, su ventaja radica en su facilidad de manejo, su poco peso y su versatilidad, que dificultan ser interceptados por los sistemas ‘clásicos’ usados contra proyectiles.

Pueden ser pilotados por radio mediante un mando a distancia, con un alcance de entre 5 y 15 kilómetros, o llevar pegados a ellos un cable muy fino de fibra óptica que garantiza seguridad en las comunicaciones y le da entre 40 y 50 kilómetros de vuelo, pero puede romperse ante obstáculos y permite cargar menos explosivo.

Usados por Ucrania y Rusia

En su guerra con Rusia, Ucrania ha hecho uso habitual de este tipo de aparatos para realizar ataques suicidas y se ha convertido en referente mundial en su fabricación.

Los reportes de ataques con drones FPV contra localidades rusas fronterizas son constantes y solo en abril al menos tres ciudadanos rusos murieron por sus impactos.

Rusia por su parte también comenzó a usarlos, tomando como referencia marcas populares como la china DJI, cuyos modelos no ha conseguido imitar. Según Samuel Bennett, investigador del CSIS, «los soldados rusos siempre están recaudando fondos para adquirir drones DJI Mavic para misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y combate».

Hizbulá: una decena de ataques en una semana

En la nueva guerra entre el grupo chií libanés e Israel, que comenzó el 2 de marzo, Hizbulá ha empezado a usar estos drones FPV.

El primer reporte de un ataque con ellos dado por el Ejército israelí fue el 31 de marzo, cuando tres soldados israelíes resultaron heridos leves en el sur del país vecino, donde han ocupado una franja de territorio.

El 10 de abril se registró otro herido leve, pero ha sido en la última semana cuando su uso por parte de la milicia chií se ha intensificado, a pesar de la tregua en vigor bajo la que han continuado los ataques por las dos partes, aunque a menos escala.

En este tiempo, el Ejército israelí ha reportado una decena de ataques con drones kamikazes de Hizbulá, que han matado a dos soldados israelíes -el último de ellos este jueves- y a un contratista israelí en el sur del Líbano.

Además, este jueves se registró el primer impacto de un dron en territorio israelí, concretamente en un pueblo a unos dos kilómetros de la frontera con el Líbano, que causó heridas a una docena de soldados.

En una foto difundida por el Ejército israelí el pasado lunes, se ve un arsenal de Hizbulá incautado al sur del país vecino con una docena de estos pequeños drones cuadricópteros.

Adaptación del Ejército de Israel

Un oficial israelí explicó a EFE que desde hace semanas analizan cómo usa Hizbulá esta nueva amenaza contra sus tropas, en ataques que suelen ir contra tanques u otros vehículos militares.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están monitoreando la amenaza de los drones y desarrollando métodos operativos para contrarrestarla», dijo sin dar detalles de esos nuevos métodos.

Según recoge un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un laboratorio de ideas de Washington, Israel ha reducido el tiempo permitido para que un helicóptero aterrice en Líbano -un ataque con dron afectó a uno que acudía a evacuar heridos-, se han desplegado nuevos radares allí e incorporado miras inteligentes y redes antidrones.

El ISW sostiene además que, de acuerdo a las fotos publicadas por el Ejército israelí, los drones incautados a Hizbulá estaban parcialmente ensamblados, lo que sugiere que el grupo chií «está ensamblando, al menos parcialmente, sus drones en el país, en lugar de recibir drones preensamblados de Irán», su aliado en la región. EFE

mt/ah