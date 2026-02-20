Duracell abre un Centro de Servicios Empresariales en Costa Rica para dar soporte global

San José, 20 feb (EFE).- La compañía estadounidense Duracell anunció este viernes la apertura del Centro Global de Servicios Empresariales en Costa Rica con el objetivo de brindar soporte eficiente y escalable a sus operaciones en todo el mundo, que incluyen dos plantas de manufactura en Estados Unidos y cuatro plantas en Bélgica y China.

Duracell, dedicada a las soluciones de energía y reconocida por su marca de baterías, informó que Costa Rica fue «elegida tras un riguroso proceso de evaluación, gracias a su talento profesional, eficiencia operativa y trayectoria como hub de servicios globales de alto valor», cita el comunicado de prensa de la promotora de inversión Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

«Establecer nuestro Centro Global de Servicios Empresariales en Costa Rica es un paso estratégico para desarrollar hubs escalables que apoyen la operación global de Duracell. El país nos ofrece el talento, la estabilidad y las capacidades necesarias para brindar soluciones de alta calidad de manera eficiente y a escala», dijo la directora de operaciones de Duracell, Lisa McCarthy.

Según explicaron las autoridades, el lugar centralizará procesos clave del negocio, con un fuerte enfoque en servicios financieros y desde Costa Rica apoyará a sus equipos internos en Norteamérica, América Latina y otros mercados internacionales.

«Costa Rica se consolida como un destino donde las empresas integran procesos sofisticados, de alto valor agregado y con un rol clave en la operación y la toma de decisiones. La inversión de Duracell refleja una clara apuesta por el crecimiento, al combinar talento y tecnología —incluida la automatización interna— para desarrollar operaciones de servicios globales que puedan crecer de forma sostenible”, afirmó la gerente de Asesoría de Inversión de Cinde, Ana Romero.

Actualmente, Duracell emplea a aproximadamente 50 personas en Costa Rica y espera que la operación crezca a más de 130 colaboradores en 2026, lo que generará nuevas oportunidades laborales conforme el centro de servicios amplíe su alcance. EFE

