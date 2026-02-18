eBay compra la plataforma de moda de segunda mano Depop a Etsy por 1.200 millones

2 minutos

Nueva York, 18 feb (EFE).- La empresa de comercio electrónico eBay ha acordado comprar la plataforma de compraventa de ropa de segunda mano Depop a Etsy por 1.200 millones de dólares, según anunciaron este miércoles las firmas.

eBay consideró en un comunicado que Depop es un mercado de moda «de consumidor a consumidor» (C2C) líder y con una base de consumidores miléniales y de la generación Z, nacidos entre 1980 y 2010, «muy comprometidos».

El director ejecutivo de eBay, Jamie Iannone, señaló que la moda representa más de 10.000 millones de dólares en valor bruto de mercancías para su empresa, y que esa variable tuvo un crecimiento del 10 % interanual en EE.UU. en 2025.

También, agregó que Depop «complementará» su negocio y le permitirá acercarse a los usuarios más jóvenes en el sector del ‘recommerce’ (comercio inverso, o compraventa de productos de segunda mano).

Etsy, una plataforma de comercio electrónico especializada en la comunidad creativa, compró Depop en 2021 por unos 1.600 millones de dólares y hoy señaló que busca centrarse en su crecimiento y en los resultados para sus accionistas.

eBay pretende financiar la transacción con su liquidez disponible y Etsy planea usar los ingresos para usos generales, como recompras de acciones e inversiones en negocio principal, indicó la nota.

La operación fue aprobada por las juntas directivas de ambas empresas, que esperan cerrarla en el segundo trimestre de 2026 con la aprobación de los reguladores.

Tras conocerse la noticia, Etsy se disparaba un 17 % en las operaciones electrónicas tras el cierre de Wall Street. EFE

nqs/asg/seo