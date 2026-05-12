eBay rechaza la oferta de GameStop por 55.000 millones de dólares porque «no es creíble»

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Madrid, 12 may (EFE).- La compañía de comercio electrónico estadounidense eBay informó este martes de que ha rechazado la propuesta de compra hostil de la firma de videojuegos GameStop, que había lanzado una oferta por unos 55.000 millones de dólares (46.800 millones de euros), porque considera que se trata de una oferta «que no es creíble ni atractiva».

En una comunicación del Consejo de Administración de eBay al director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, la compañía de comercio explica que la Junta Directiva ha revisado «minuciosamente» la propuesta y «ha decidido rechazarla».

«Hemos llegado a la conclusión de que su propuesta no es ni creíble ni atractiva».

Para llegar a esta conclusión, ha considerado las perspectivas de eBay como empresa independiente; la «incertidumbre» respecto al plan de financiación de GameStop y el impacto de esa hipotética operación en el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de eBay, señala la firma en un comunicado. EFE

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