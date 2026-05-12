eBay rechaza la oferta de GameStop por 55.000 millones de dólares porque «no es creíble»

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Madrid, 12 may (EFE).- La compañía de comercio electrónico estadounidense eBay informó este martes de que ha rechazado la propuesta de compra hostil de la firma de videojuegos GameStop, que había lanzado una oferta por unos 55.000 millones de dólares (46.800 millones de euros), porque considera que se trata de una oferta que «no es creíble ni atractiva».

En una comunicación del Consejo de Administración de eBay al director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, la compañía de comercio explica que la Junta Directiva ha revisado «minuciosamente» la propuesta y «ha decidido rechazarla».

Cuando anunció la operación, el pasado 4 de mayo, GameStop advirtió de que, en caso de rechazo, podría iniciar una batalla por la delegación del voto para trasladar la oferta directamente a los accionistas.

Tras analizar la oferta de GameStop, «hemos llegado a la conclusión de que su propuesta no es ni creíble ni atractiva», asegura en la carta el presidente del Consejo de eBay, Paul S. Pressler.

Para llegar a esta conclusión, ha considerado las perspectivas de eBay como empresa independiente, la «incertidumbre» respecto al plan de financiación de GameStop y el impacto de esa hipotética operación en el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de eBay, precisa la firma en un comunicado.

Además, ha tenido en cuenta para rechazarla el apalancamiento, los riesgos operativos y la estructura de liderazgo de una entidad combinada.

También ha analizado las implicaciones resultantes de estos factores en la valoración de la compañía, la gobernanza de GameStop y los incentivos para los ejecutivos, añade.

eBay explica que con su plataforma global diferenciada y una estrategia clara, con su actual equipo directivo, está bien posicionada para seguir impulsando un crecimiento sostenible, ejecutar con disciplina y generar valor a largo plazo para sus accionistas.

Añade que es una empresa «sólida y resiliente», que ha obtenido resultados significativos en los últimos años porque ha perfeccionado su enfoque estratégico, ha fortalecido la ejecución y ha mejorado la plataforma y la experiencia de los vendedores.

En la carta se subraya además que el equipo de eBay sigue centrado en ejecutar su estrategia e impulsar el negocio en beneficio de la empresa, sus accionistas, empleados y los millones de compradores y vendedores de todo el mundo.

La oferta hostil de GameStop, por un total de 55.000 millones de dólares, suponía una valoración de la acción de 125 dólares, con una prima del 46 %, con una fórmula combinada de efectivo y títulos a partes iguales.

GameStop, que tiene una participación del 5 % en el capital del grupo de comercio electrónico y subastas, consideró que la integración permitiría recortar costes y elevar la rentabilidad, apoyándose en una red de unas 1.600 tiendas en Estados Unidos que servirían como infraestructura logística, de verificación de productos y de comercio en directo.

También dijo que disponía de financiación comprometida de hasta 20.000 millones de dólares.

GameStop mantiene una capitalización cercana a 11.900 millones de dólares, mientras que eBay está valorada en torno a 46.000 millones de dólares. EFE

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