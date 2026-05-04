Ecologistas exigen en Oporto que Altri retire su proyecto de macrocelulosa en Galicia

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Lisboa, 4 may (EFE).- Activistas de Ecologistas en Acción y Greenpeace desplegaron este lunes una gran pancarta con el lema ‘Por una tierra viva. Altri no’ en la ciudad portuguesa de Oporto, donde se celebró la asamblea general de Altri, en contra del proyecto de la compañía lusa de una fábrica de macrocelulosa en Galicia.

Las organizaciones pidieron a la empresa que desista de construir la fábrica en A Ulloa y retire un proyecto que ha generado «un enorme conflicto social» en Galicia, explicaron en un comunicado.

«Que ‘Altri Non’ sea la frase más repetida del último año en Galicia debería hacerlos reflexionar sobre su responsabilidad social corporativa y su prestigio, que al menos en nuestro país (España) está por los suelos. No se puede acosar a todo un pueblo de este modo. Creemos que llegó la hora de que desistan oficialmente de continuar», afirmó Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción Galicia.

El proceso de la fábrica de Altri en Galicia, que ha motivado numerosas protestas y rechazo en la región española, está en el aire después de que la Xunta anunciase, el pasado 20 de febrero, el inicio del proceso para archivar el expediente del proyecto. Desde entonces, la empresa lusa tenía tres meses para alegar.

En este sentido, el portavoz de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, dijo que «el archivo del expediente anunciado por la Xunta de Galicia no es suficiente» sino que exigen la «denegación por parte del Gobierno gallego». EFE

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