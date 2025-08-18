The Swiss voice in the world since 1935

Economía chilena crece 3,1 % en el segundo trimestre con rol clave de minería y comercio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santiago de Chile, 18 ago (EFE).- La economía chilena creció un 3,1 % en el segundo trimestre de este año comparado con el mismo periodo de 2024, con un rol clave de la minería, el comercio, la industria manufacturera y los servicios personales, informó este lunes el Banco Central.

«Este resultado fue coherente con una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión», indicó el organismo, en una variación interanual que se situó por sobre las expectativas del mercado.

La demanda interna, en esa línea, aumentó 5,8 % reflejo del crecimiento de la inversión y, en menor grado, del consumo de los hogares.

La minería, por su parte, registró un crecimiento del 4 %, resultado explicado por una mayor producción de cobre, la principal exportación del país suramericano, y, en menor medida, de minerales no metálicos.

«El aumento observado en la minería del cobre fue consecuencia de un mayor rendimiento en plantas concentradoras, coherente con mejores leyes del mineral», señaló el ente emisor.

Para 2026 y 2027, proyectó el Banco Central a mediados de año, las horquillas de crecimiento se ubican entre 1,5 % y 2,5 %, tomando en consideración «los efectos del deterioro del escenario externo», entre otros factores.

En cuanto a la inflación, el organismo moderó entonces los riesgos al alza que se habían levantado a inicios de año, y llegará a la meta del 3 % a mediados de 2026.

Chile se recuperó más rápido de lo esperado tras la pandemia, pero en 2022 se comenzó a ralentizar y cerró con un crecimiento del 2,2 %.

Con las cifras de 2024, el crecimiento promedio de los tres primeros años de Gobierno del progresista Gabriel Boric es del 1,8 %. Para este año, el Banco Mundial proyecta que Chile crecerá un 2,1 %. EFE

ssb/gpv

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR