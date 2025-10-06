Ecuador amplía Reserva de Biósfera Galápagos con inclusión de la Reserva Marina Hermandad

Quito, 6 oct (EFE).- Ecuador logró la aprobación de la ampliación de la Reserva de Biósfera Galápagos, con la incorporación de la Reserva Marina Hermandad (RMH), sumando 6 millones de hectáreas al área reconocida, informó este lunes el Ministerio de Ambiente y Energía.

La aprobación se logró en el marco de la 37 Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, organización que en 1978 declaró al archipiélago de Galápagos como el Primer Patrimonio Natural de la Humanidad.

Con esta decisión, la Reserva de Biósfera Galápagos pasa de 14,6 millones a 20,6 millones de hectáreas, fortaleciendo la protección de ecosistemas oceánicos únicos, entre ellos montes submarinos, corredores migratorios de grandes especies como tiburones martillo, tiburones ballena, mantarrayas y atunes tropicales.

La propuesta de ampliación fue elaborada de manera técnica e interinstitucional, liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, con el apoyo de Cancillería de Ecuador, organismos científicos, gobiernos locales, comunidades y aliados estratégicos internacionales.

«Este reconocimiento internacional refuerza el liderazgo de Ecuador en la conservación marina y en la lucha contra el cambio climático», señaló Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía.

Añadió que Galápagos es un laboratorio natural de gran valor para el planeta, y con esta ampliación se asegura «la conectividad ecológica y el bienestar de las comunidades que dependen de estos ecosistemas».

«La designación de la RMH dentro de la Reserva de Biósfera -dijo- fortalece la conectividad con el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y sienta las bases para avanzar hacia la primera reserva de biósfera transfronteriza de áreas marinas oceánicas».

Además, esta ampliación se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 14, 13, 15 y 17) y representa un incremento del 41 % respecto al área reconocida en 2019.

«Con este logro, Ecuador reafirma su compromiso con un modelo de conservación y desarrollo sostenible que conjuga la protección de la biodiversidad, la investigación científica y el bienestar humano», apuntó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

60.000 kilómetros más

La Reserva Marina Hermandad, un área protegida al noreste del archipiélago de Galápagos, tiene una extensión de 60.000 kilómetros que desde 2022 se sumaron a los 130.000 kilómetros cuadrados de la Reserva Marina de Galápagos.

Dicha reserva, que busca proteger un corredor migratorio de especies marinas entre Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, es un modelo innovador de conservación oceánica basado en ciencia, participación y sostenibilidad financiera, según la Fundación de conservación Jocotoco.

Una reserva de la biosfera es una categoría de área natural reconocida por la Unesco por su valiosa contribución a la conservación de los ecosistemas y al desarrollo de la investigación científica. Su objetivo es armonizar la protección de la biodiversidad con el desarrollo económico y social de las comunidades locales.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador.

Actualmente Ecuador cuenta con siete reservas de la biosfera: las Islas Galápagos, el amazónico Parque Nacional Yasuní, la reserva Sumaco, Podocarpus-El Cóndor, el macizo de Cajas, el Chocó Andino y el Bosque Seco, que se une con el noroeste Amotapes-Manglares peruano, formando el Bosque de Paz.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

