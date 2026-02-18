Ecuador competirá en 17 deportes de los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Panamá 2026

Guayaquil (Ecuador), 18 feb (EFE).- El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) confirmó este miércoles la participación de Ecuador en 17 de los 22 deportes de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, que se disputarán del 12 al 25 de abril en la ciudad de Panamá.

«Hemos hecho las gestiones pertinentes con los organismos internacionales, porque nosotros somos una hermandad olímpica y Ecuador estará presente en los Juegos de Panamá», señaló en una rueda de prensa el presidente del COE, Jorge Delgado Panchana.

El dirigente indicó que, «a pesar de las diferencias que existen por la falta de registro nacional del directorio del COE», la entidad realizó los trámites para garantizar la participación en el evento, que reunirá a deportistas de entre 14 y 17 años con proyección olímpica.

El directorio electo en mayo pasado no ha sido registrado por el Ministerio del Deporte, que no reconoce a sus autoridades.

El actual viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, participó en esos comicios y perdió por 34 votos frente a los 37 obtenidos por Delgado Panchana.

«Todos los obstáculos que se anunciaron los hemos superado y los seguiremos superando. Esto no es una guerra, son simplemente diferencias que en un momento dado tenemos que aceptar y solucionar», expresó el dirigente.

El presidente del COE también manifestó «la enorme alegría que tengo y comparto con todos ustedes, vamos a estar en Panamá con los mejores».

Delgado fue además el primer deportista ecuatoriano en obtener un diploma olímpico, al ubicarse cuarto en natación en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

Por su parte, la metodóloga Nadia Dumani afirmó que «la delegación se definirá después de las reuniones técnicas que empezaron esta semana con las federaciones ecuatorianas por deporte que tendrán participación en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026». EFE

