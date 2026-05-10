Ecuador decomisa más de una tonelada de droga en una zona costera y captura a una persona

3 minutos

Quito, 10 may (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este domingo del decomiso de más de una tonelada de droga y la captura de una persona en la provincia costera de Manabí, en un operativo realizado en momentos en que rige el toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios.

El operativo se ejecutó en el sector de Playa San José, del municipio de Montecristi, de manera coordinada con militares ecuatorianos y la agencia federal de Estados Unidos encargada de combatir el narcotráfico y el abuso de drogas (DEA, por sus siglas en ingles), detalló la Policía en un comunicado.

Durante la operación, localizaron varios bultos de color negro que contenían en su interior una sustancia blanquecina, presumiblemente clorhidrato de cocaína, añadió.

El sujeto capturado ha sido identificado como Manuel E. y, además de la tonelada y 44 kilos de droga, la Policía retuvo una motocicleta e incautó un terminal móvil.

La Policía calcula que la sustancia decomisada estaría valorada en unos 30 millones de dólares en el mercado americano y más de 46 millones de dólares en el europeo.

Ecuador está considerado el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga, que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Además, Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Aún así, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos períodos de toque de queda nocturno. El primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, estas dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción, que comienza a las 23:00 hora local (04:00 GMT) y se extiende por seis horas, también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar). EFE

sm/llb