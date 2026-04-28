Ecuador desarticula red en la eléctrica estatal con perjuicios de 300 millones de dólares

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Guayaquil (Ecuador), 28 abr (EFE).- La Policía y la Fiscalía de Ecuador allanaron este martes varias oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) con el objetivo de desarticular una presunta red de corrupción que opera en esa empresa, que habría causado un perjuicio al Estado por 300 millones de dólares, y detuvieron para investigaciones a unos 50 funcionarios.

Así lo anunciaron el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y el ministro del Interior, John Reimberg, quienes estuvieron presentes en el registro a una de las oficinas de CNEL en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, procedimiento que también se realizó en otras provincias como la andina Azuay y la costera Santa Elena.

«Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) para sostener el negocio», escribió Noboa en su cuenta de la red social X.

Según el mandatario, los integrantes de esta presunta red «manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente» y «le quitaron al país al menos 300 millones de dólares».

La Fiscalía indicó en su cuenta de X que los registros se realizaban en el marco de una investigación por el presunto delito de malversación de fondos públicos.

Reimberg explicó que trabajos de inteligencia permitieron descubrir que funcionarios de esta empresa pública tenían ingresos inferiores a 1.000 dólares, pero que sus patrimonios ascendían a los tres millones de dólares.

De acuerdo con el ministro, aumentaban el valor de las facturas que personas tenían que pagar por el servicio de electricidad mientras desaparecían las deudas de otras.

«Es un golpe importante a esta estructura mafiosa, un golpe inédito que se ha hecho en el país. Se van a abrir muchas investigaciones sobre todo lo que ha estado pasando aquí en CNEL», dijo Reimberg.

De acuerdo con medios locales, equipos especializados de la Policía y peritos ingresaron a distintas áreas administrativas y técnicas de la empresa y revisaron archivos físicos, computadoras y registros de facturación.

En los últimos meses, algunas zonas del país han registrado cortes inesperados de electricidad, pero el Gobierno ha descartado apagones como los que hubo en 2024, de hasta 14 horas diarias, y lo ha atribuido a sobrecalentamientos de equipos por el calor que se registra especialmente en zonas costeras.

El ministro Reimberg agregó este martes que esta red también estaría involucrada en «los cortes energéticos que ha habido en algunos lugares», los que, aseguró, «han sido provocados justamente para afectar a los ecuatorianos». EFE

cbs/seo

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