Ecuador ejecuta «controles nacionales» tras denuncias de desabastecimiento de combustible

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Quito, 11 may (EFE).- La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) del Gobierno de Ecuador anunció este lunes que ejecuta «controles a nivel nacional» para verificar las denuncias de presunto desabastecimiento de combustible en estaciones de servicio del país .

A lo largo del fin de semana y durante la mañana de este lunes, gasolineras de ciudades como Quito, capital del país, y Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, registraron largas filas de usuarios que buscaban abastecerse de combustible.

Las redes sociales se llenaron de denuncias de ciudadanos que alertaban sobre la falta de gasolina en distintas estaciones de servicio del país.

El viernes 8 de mayo, el Gobierno informó que, tras «reportarse un retraso en el proceso de transporte de derivados», se activaron protocolos inmediatos para precautelar la disponibilidad normal de gasolina extra y diésel en el país.

El pasado 12 de abril, el precio de las gasolinas de mayor consumo en Ecuador, ‘Extra’ y ‘Ecopaís’, de bajo octanaje, rompió por primera vez la barrera de los 3 dólares por galón (3,78 litros), en medio de la incertidumbre internacional por la variación del costo del petróleo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE

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