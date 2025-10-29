Ecuador exporta por primera vez 6.600 cajas de atún a Emiratos Árabes Unidos

Guayaquil (Ecuador), 28 oct (EFE).- Ecuador exportó por primera vez 6.600 cajas de atún a Emiratos Árabes Unidos (EAU), una operación que el Gobierno del país ha catalogado este martes como «un paso histórico» en los envíos de este producto.

«Son 6.600 cajas de atún Tunnis, de la empresa Envasur, que ya están en las perchas de Dubái, abriendo una ventana de oportunidades para los productores y exportadores ecuatorianos», señalaron en un comunicado conjunto los ministerios de Relaciones Exteriores y de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El director ejecutivo de Envasur, Julio Tigua, aseguró que esta exportación fue el resultado del trabajo conjunto con la Embajada ecuatoriana en Emiratos Árabes Unidos, «que fue el nexo para captar clientes», después de una visita de una misión empresarial que se llevó a cabo en mayo pasado.

«Allí nos recibió en persona Felipe Ribadeneira, embajador de Ecuador allá, y en menos de seis meses ya hemos logrado esto que, sin dudas, es un hito para el país», añadió Tigua.

Ribadeneira, por su parte, dijo que trabajan para que los productos ecuatorianos «se expandan por el mundo», ya que eso «se traduce a cientos de empleos para la gente y para mejorar la economía del país».

«A seguir trabajando para que más productos ingresen al mercado de Emiratos Árabes Unidos y el Medio Oriente», añadió en su cuenta de la red social X.

El embajador indicó que esta era la «primera exportación de muchas que vendrán» y que «la cantidad de pedidos también serán mayores a la inicial».

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, visitó Emiratos Árabes Unidos a finales de abril de este año donde se reunió con su homólogo, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, en Abu Dabi, e inauguró la embajada que preside Ribadeneira, que entre sus principales objetivos tiene el cierre de un acuerdo comercial entre ambos países después de alcanzar un acuerdo para iniciar las negociaciones. EFE

