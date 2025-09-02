The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador exportará 12,9 millones de barriles de crudo por más de 700 millones de dólares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 1 sep (EFE).- Ecuador exportará 12,9 millones de barriles de petróleo por más de 700 millones de dólares, tras las adjudicaciones realizadas este lunes por la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador bajo la modalidad de venta ‘spot’ (a precio actual del mercado).

En total, son 8,6 millones de barriles de petróleo Oriente (de densidad media, 22,2-24,2 grados API) y 4,3 millones de barriles de crudo Napo (de densidad alta, 16,5-18,5 grados API), adjudicados a las empresas Petrochina (China) y Unipec (Estados Unidos).

Las entidades resultaron beneficiarias tras ofrecer los mejores diferenciales en los precios.

Para estas licitaciones internacionales, se invitaron a más de 30 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador.

Ecuador retomó las exportaciones de petróleo el pasado 1 de agosto, después del levantamiento de la declaratoria de fuerza mayor por parte de Petroecuador tras los incidentes producidos en los dos principales oleoductos por las intensas lluvias de la Amazonía y la erosión regresiva del río Coca.

Con unos 470.000 barriles de crudo producidos al día, el petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los puntales para la financiación del presupuesto general del Estado. EFE

af/fgg/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR