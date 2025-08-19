The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador firma un contrato con la china CNPC para duplicar su producción de gas natural

Ecuador firmó un contrato con la petrolera china CNPC para duplicar su producción de gas natural mar adentro, actualmente de casi 20 millones de pies cúbicos al día, informó el lunes la estatal Petroecuador.

La entidad opera el campo Amistad, ubicado en el golfo de Guayaquil, donde será instalada una plataforma para reacondicionar pozos, con miras a incrementar la extracción de gas a más de 40 millones de pies cúbicos por día para la generación de electricidad y su uso en el sector industrial.

Petroecuador indicó en un comunicado que el contrato de prestación de servicios y provisión de materiales firmado con CNPC asciende a 78 millones de dólares para los trabajos de reacondicionamiento de cuatro pozos en su única base offshore, que se iniciarán en octubre próximo.

El campo Amistad fue declarado por el gobierno como prioritario para aumentar la producción de gas con miras a asegurar la generación termoeléctrica durante los periodos de estiaje.

Un 70% de la demanda de electricidad de Ecuador proviene de centrales hídricas, que en 2024 se vieron afectadas por fuertes sequías que derivaron en apagones de hasta 14 horas al día.

Las autoridades han anunciado una nueva temporada seca a partir de setiembre próximo.

