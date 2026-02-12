Ecuador marcó récord en exportaciones no petroleras en 2025, según el Gobierno

2 minutos

Quito, 12 feb (EFE).- Ecuador marcó un récord en exportaciones no petroleras al cerrar 2025 con ventas por 29.402 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 18,3 % en comparación con 2024, equivalente a 4.553 millones de dólares adicionales, informó este jueves el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

«Este resultado constituye el nivel más alto registrado en la historia del país para este segmento y refleja el impacto positivo de la diversificación productiva, la apertura de mercados y el fortalecimiento de las cadenas exportadoras», anotó.

El desempeño de 2025 confirma una tendencia sostenida de crecimiento en las exportaciones no petroleras durante los últimos tres años: 2023 (5,2 %), 2024 (12,1 %) y 2025 (18,3 %), detalló en un comunicado.

Abundó que este comportamiento evidencia una aceleración progresiva del sector exportador, impulsada por una mayor demanda internacional, mejoras en competitividad, valor agregado y una estrategia comercial orientada a mercados clave.

El Ministerio detalló que durante 2025, cinco productos concentraron una parte significativa del valor exportado, destacándose por su dinamismo y crecimiento interanual: camarón 8.401 millones de dólares (+ 20,2 %); cacao 4.184 millones de dólares (+ 24,8 %); banano, 4.063 millones de dólares (+ 11,1 %); enlatados de pescado, 1.848 millones de dólares (+ 10,3 %) y concentrados de plomo y cobre, 1.727 millones de dólares (+ 48,3 %).

En 2025, los principales destinos de las exportaciones no petroleras fueron la Unión Europea, con 7.237 millones de dólares (23,0 % del total); Estados Unidos, con 6.570 millones de dólares (+ 30,3 %); China, con 5.920 millones de dólares (+ 16,4 %); Rusia, con 1.044 millones de dólares (+ 16,3 %) y Colombia con 868 millones de dólares (+ 3,6 %).

Ecuador y Colombia están enfrascados en una guerra comercial que comenzó con el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero un arancel del 30 % de las importaciones desde ese país al considerar que la nación vecina del norte no hace lo suficiente en temas de seguridad en la frontera. En represalia, Bogotá también anunció acciones en el área comercial.

De acuerdo al Ministerio, el desempeño exportador de 2025 en general se refleja en una balanza comercial no petrolera positiva de 5.032 millones de dólares en 2025, con un crecimiento anual del 35,4 %, lo que evidencia la solidez del sector externo no petrolero y su aporte al ingreso de divisas para la economía nacional. EFE

sm/seo